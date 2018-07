Christiaan en Christiane zijn gouden koppel JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

Christiaan De Wispelaere en Christiane De Pauw uit de Langerbrugsestraat in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gezin heeft vier kinderen en ondertussen ook al negen kleinkinderen. Het gouden koppel leerde elkaar destijds kennen in het Sanderushuis. Julien werkte eerst bij De Clercq Beton, daarna kort bij Salami Imperial en tenslotte ging hij aan de slag bij appartementsbouwer Van Hove. Toen de kinderen allemaal naar school gingen, ging Christiane aan de slag bij bakker Dossche. Nu werkt het koppel nog heel graag in de tuin, die volstaat met mooie bloemen en lekkere groenten.