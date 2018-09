Chiro klaar voor driedaagse Bouwfeesten Joeri Seymortier

08u32 0 Evergem De Chiro van Ertvelde organiseert het tweede weekend van september traditioneel haar Bouwfeesten.

Vandaag, vrijdag 7 september, wordt gestart om 18 uur met een spaghettifestijn. Voor 14 euro (of 10 euro voor kinderen) kan je aanschuiven zoveel je wil. Nadien kan je nagelen en dansen op de afterparty.

Zaterdag 8 september start om 13.30 uur een sneukeltoer aan de chirolokalen in de Guldensporenlaan 28 in Ertvelde. Van 14 tot 17 uur is er een kindernamiddag en zaterdagavond volgt de ‘1 euro fuif’. Zondag wordt nog een gezellige namiddag georganiseerd aan de chirolokalen, en kan je onder andere boogschieten.

Het volledige programma vind je op de Facebookpagina ‘Bouwfeesten Chiro Ertvelde’.