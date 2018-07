Charles en Clémentine zijn 65 jaar getrouwd JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

17u21 0

Charles Damschotter en Clémentine Mierlam zijn 65 jaar getrouwd en hebben dat briljanten jubileum gevierd in woonzorgcentrum Ter Caele. Charles en Clémentine leerden elkaar al dansend kennen in dancing De Zwaaf in Gent. Charles werkte zijn hele loopbaan in de metaalsector. Clémentine gaf haar job in de textielsector op om voor haar gezin en de opvoeding van de vijf kinderen te zorgen. Charles zorgt nog graag voor zijn vrouwtje en ook voor zoon Mario, die ook in het woonzorgcentrum verblijft.