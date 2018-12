Celstraf met uitstel en boete voor boer die zijn collega “homo leerde zijn” Wouter Spillebeen

14 december 2018

16u38 0 Evergem Een 60-jarige landbouwer uit Evergem is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel en een boete van 800 euro voor het jarenlange belagen van een collega. “Ik heb hem homo leren zijn”, opperde de beklaagde in de rechtbank.

Meer dan tien jaar geleden werkte het toen nog 16-jarige slachtoffer als stagiair bij de landbouwer. Die benaderde zijn stagiair en het kwam meermaals tot intiem contact. “Het leeftijdsverschil bedraagt dertig jaar en mijn cliënt was toen zeer onzeker over zijn geaardheid”, zei de advocate van de jonge landbouwer in de rechtbank.

De jonge boer gaf aan dat hij geen intiem contact meer wilde, aar toch bleef de zestiger aandringen. Het slachtoffer diende eerder al een klacht in voor misbruik, maar dat dossier werd geseponeerd. De belaging ging steeds verder. Het parket vorderde uiteindelijk een celstraf van tien maanden omdat de man geen enkel schuldbesef had, maar de rechter besloot twaalf maanden op te leggen, zij het met uitstel gedurende vijf jaar. De zestiger moet ook een boete van 800 euro en aan zijn slachtoffer een schadevergoeding van 4.070 euro betalen.