CD&V zet in op kinderen kopstukken DE JONGERE DE WISPELAERE, VAN DE VELDE EN VAN GREMBERGEN OP LIJST JOERI SEYMORTIER

16 april 2018

02u42 0 Evergem CD&V Evergem haalt de nazaten van enkele uittredende kopstukken binnen. Jonas De Wispelaere is de zoon van oud-burgemeester Erik De Wispelaere. Bart Van de Velde is de zoon van gewezen OCMW-voorzitter Etienne Van de Velde. De grootste verrassing is evenwel Kerste Van Grembergen, dochter van oud-minister Paul Van Grembergen.

CD&V Evergem heeft afgelopen weekend 14 nieuwe kandidaten voorgesteld. Nooit eerder stonden ze op hun lijst. Meer dan de helft van de lijst zal uit nieuwkomers bestaan, en zo wil CD&V de partij klaar maken voor de toekomst. Kerste Van Grembergen (46) zal als onafhankelijke op de lijst van CD&V staan. Zij is de dochter van de ex-minister Paul Van Grembergen. Ze zetelde vroeger al in de provincieraad en de OCMW-raad, en maakt nu haar politieke comeback. "Natuurlijk heb ik van thuis uit een Volksunie-achtergrond, maar voor mij was het snel duidelijk dat ik in Evergem voor CD&V moest kiezen", zegt Kerste. "Voor mij is de koers van N-VA veel te rechts. Ik heb hierover vroeger met 'ons vader' veel gepraat. Hij zou voor de volle 100 procent achter deze beslissing gestaan hebben."





In de genen

Nog een nieuwkomer is Jonas De Wispelaere (34), de zoon van oud-burgemeester en huidig schepen Erik De Wispelaere. "Mijn pa doet al dertig jaar aan politiek, dus ik heb nooit iets anders geweten", zegt de nieuwe generatie De Wispelaere. "Mijn pa is niet veel thuis geweest, maar ik heb niet het gevoel dat hij er daardoor niet was als vader. Politiek zit blijkbaar in onze genen. Ik gooi mij vol ambitie in de strijd en geloof in deze verjongde ploeg."





Voormalig OCMW-voorzitter Etienne Van de Velde stuurt zijn zoon Bart (48) in de strijd. "Politiek heeft ten huize Van de Velde altijd geleefd", zegt Bart. "Ik wil er echt voor gaan en geloof in de waarden van onze partij."





Andere nieuwkomer is Annie Goethals (45), die zich de voorbije maanden al in de kijker werkte met haar strijd voor veilig fietsverkeer. Ook nieuw: afdelingsvoorzitter Jan Spaas, Sven Roegiers, Katia Criel, Thomas Daelemans, Carine Van Hulle, Carine Caboot, Adelin Masschelein, Guido De Wolf die vroeger op de lijst van PVG stond, en Giljan Van de Voorde.





Grootste partij worden

Eerder werd al bekend gemaakt dat Lucas Van der Meersch (30) als nieuwkomer de lijst zal trekken. Vlaams minister Joke Schauvliege staat op twee en schepen Filip Lehoucq op drie. Plaats vier wordt nog open gehouden voor een wit konijn. Schepen Filip Huysman staat op vijf en schepen Martine Willems wordt lijstduwer. "Met deze vernieuwde ploeg hebben we één doel: weer de grootste partij van Evergem worden", zegt Lucas Van der Meersch vol ambitie.