CD&V wil opnieuw burgemeesterssjerp winnen JOERI SEYMORTIER

27 augustus 2018

10u21 2 Evergem De CD&V van Vlaams minister Joke Schauvliege in Evergem, heeft haar volledige lijst klaar voor de verkiezingen. Ze staat zelf op plaats twee en laat nieuwkomer Lucas Van der Meersch (31) de lijst trekken. CD&V wil weer over N-VA wippen en zo de burgemeesterssjerp terug naar de partij halen.

CD&V haalde zes jaar geleden in Evergem 27,6 procent van de stemmen, maar moest toen de duimen leggen voor N-VA die 33,6 procent haalde. De twee partijen zitten samen in het bestuur, maar de burgemeester wordt geleverd door N-VA. Daar wil de ploeg van CD&V graag verandering in zien. "We willen met deze ploeg opnieuw aan het roer komen, de burgemeester leveren en opnieuw mee de lijnen uitzetten in onze gemeente", zegt lijsttrekker Lucas Van der Meersch. "Of dat niet te ambitieus is voor een politieke nieuwkomer? Ik geloof in onze lijst als team. Ikzelf ben nieuw, maar deze keer hebben we de bekende mandatarissen vooral prominent bovenaan de lijst gezet. Met minister Joke Schauvliege net achter mij op de tweede plaats, voel ik mij echt wel gesterkt."





Zes jaar geleden was oud-burgemeester Erik De Wispelaere de absolute stemmenkampioen met 3.466 voorkeurstemmen. Maar hij zegt de politiek vaarwel. Zijn zoon Jonas staat nu op de lijst. Lucas Van der Meersch en Joke Schauvliege zijn het lijsttrekkersduo. Schepen Filip Lehoucq staat op drie, Carine Van Hulle op vier en schepen Filip Huysman op vijf. Verder op de lijst: Marijke Balcaen, Sven Roegiers, Jonas De Wispelaere, Annie Goethals, voorzitter Jan Spaas, Jan De Kesel, René Spiessens, Agnieska Kardasinska, Giljan Van de Voorde, Carine Caboot, Adelien Masschelein en Bart Van de Velde. Kerste Van Grembergen, dochter van oud-minister Paul Van Grembergem, staat op 18. Na haar oud-schepen Luc Uyttendaele, Els Van Daele, Guido De Wolf, Rita Van Herrewege, Emilie Van De Velde, Emma Van Huffel, Daphné Eggermont, Francine Van Hoorebeke, Filip Acke, Ronny Van Hamme, Katia Criel, Thomas Daelemans, Jan Willaert, Jan Van de Walle en schepen Martine Willems als lijstduwer.