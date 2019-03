CD&V gooit 16 bekende koppen uit Meetjesland en Deinze in verkiezingsstrijd: “Wij kunnen het verschil maken” Pieter De Crem en Joke Schauvliege blijven tandem in provincie Joeri Seymortier

30 maart 2019

17u18 0 Evergem CD&V doet in Oost-Vlaanderen een beroep op zestien kandidaten uit het Meetjesland en de regio rond Deinze om de verkiezingen van 26 mei te winnen. Pieter De Crem uit Aalter en Joke Schauvliege uit Evergem blijven de boegbeelden in onze provincie. CD&V schuift uit al onze gemeente bekende burgemeesters, schepenen en mandatarissen in de kiesstrijd.

Joke Schauvliege heeft dit weekend haar volledige ploeg voor de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen voorgesteld. Schauvliege lijkt de klap van haar ontslag als minister verwerkt te hebben, en is klaar om twee maanden lang keihard campagne te voeren. Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman uit Maldegem staat op de vijfde plaats. Zij moet op 26 mei zeker scoren. In Maldegem is ze nu geen schepen meer, dus zonder zitje in het Vlaams parlement zou Taeldeman politiek werkloos worden. Op de 26ste en voorlaatste plaats van de Vlaamse lijst staat schepen Kim Martens van Lievegem. Lijstduwer op de 27ste plaats is burgemeester Jan Vermeulen van Deinze. “Wat er ook gebeurt, ik blijf burgemeester van Deinze”, zegt Jan Vermeulen duidelijk. “Maar als lijstduwer probeer ik uiteraard zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor mijn partij. Een burgemeester kan in Brussel wel iets forceren voor zijn stad en streek. Bovendien wil ik dat mijn partij aan zet blijft. Anders wordt het voor onze stad moeilijk om grote projecten naar Deinze te halen.”

Bij de opvolgers van de Vlaamse lijst staan vier kandidaten uit onze regio. Het zijn Patrick De Greve van Sint-Laureins op vier, Filip Smet uit Eeklo op zes, Magda De Baets uit Aalter op tien en schepen Hendrik Van de Veere van Kaprijke op de twaalfde opvolgersplaats.

Zetel extra

Pieter De Crem uit Aalter is zoals bekend lijsttrekker voor de Kamer. “Ik geloof in de kansen van CD&V in Oost-Vlaanderen”, zegt De Crem. “Zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement willen we een zetel bij winnen. We hebben een sterke lijst met bekende mensen en sterke nieuwkomers. De regio Meetjesland en Deinze is voor onze partij altijd al zeer belangrijk geweest. We kunnen het verschil maken.”

Op de Kamerlijst staat Steven Lambert van Lievegem op de twaalfde plaats, Delphine Verschelde uit Deinze op dertien, Sally Cosijns uit Zulte op zeventien en schepen Sven Roegiers uit Evergem op achttien. Met zijn 27 jaar is hij de jongste kandidaat uit onze regio. “Dat CD&V geen jong kiespubliek zou aantrekken? Dat is een misvatting. In Evergem hebben we bewezen dat de jeugd zeker scoort bij CD&V, en dat willen we nu doortrekken naar 26 mei”, zegt Sven Roegiers.

Loete

Bij de opvolgers van de Kamer staan twee kandidaten: Koenraad De Ceuninck van Maldegem op vier en oud-burgemeester Koen Loete van Eeklo opvallend als lijstduwer op plaats elf. “Waarom ik dit doe? Omdat ik een oer-CD&V’er ben en ik mijn partij altijd steun als ze mij die vraag stellen”, zegt Koen Loete.

Op de lijst van het Europees parlement staat één kandidaat uit de regio. Trees Van Eykeren uit Assenede krijgt de negende plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam ze op onder Anders, een eigen kartel van CD&V en N-VA. Maar nu trekt ze weer voluit de kaart van CD&V.