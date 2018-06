CC start vandaag met voorverkoop 05 juni 2018

03u05 0

Het Cultuurcentrum Stroming start vandaag, dinsdag, om 18 uur met de voorverkoop voor het nieuwe seizoen. "Het gaat dan om de online ticketverkoop, enkel voor de houders van een Vriendenpas", zegt schepen van Cultuur Martine Willems (CD&V). "Twee weken later, op dinsdag 19 juni, start de losse ticketverkoop. We krijgen onder meer Nathalie Meskens, Amy Winehouse Tribute, Portland, Koen Buyse, Barbara Dex, Guido Belcanto, K's Choice en Het Zesde Metaal over de vloer." Info: www.evergem.be/cultuur. (JSA)