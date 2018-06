Carrefour Market vernieuwd 02 juni 2018

De Carrefour Market in Sleidinge-Dorp in Sleidinge is vernieuwd en heeft de deuren opnieuw geopend. De winkel is nu bijna duizend vierkante meter groot en heeft een eigen versmarkt. De vernieuwde winkel speelt in op de huidige voedingstrends met een assortiment biologische, glutenvrije en dieetproducten, noten in bulk, een aanbod lokale producten en producten uit de wereldkeuken. Er is ook een koffiemachine met gratis koffie. Grote troef worden de nieuwe openingsuren. De winkel zal enkel gesloten zijn op donderdag. Anders elke dag open van 8 tot 20 uur, dus ook op zondag. Er zijn zestig gratis parkeerplaatsen, een overdekte fietsenstalling en er is ook een Carrefour Drive-afhaalpunt. De vernieuwde winkel wordt uitgebaat door Steven Claeys en Valerie De Wette. (JSA)