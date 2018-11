Cardijnwijk Sleidinge krijgt nieuwe voetpaden Joeri Seymortier

27 november 2018

05u52 0 Evergem De Cardijnwijk in Sleidinge bij Evergem krijgt binnenkort nieuwe voetpaden.

De voetpaden in de Cardijnwijk in Sleidinge zijn er slecht aan toe. Het gemeentebestuur van Evergel wil dit probleem op korte termijn oplossen. Op maandag 3 december om 20 uur is er een informatievergadering van de gemeente, om de plannen toe te lichten. Dat gebeurt in het Cultuurcentrum, Weststraat 31 in Evergem. “Zo kunnen we als bestuur rekening houden met de bemerkingen van de inwoners van de Cardijnwijk”, zegt schepen Erik De Wispelaere (CD&V) nog.