Camera's tegen sluikstorten 28 april 2018

Heel wat gemeenten in het Meetjesland en de streek rond Deinze gaan in het najaar camera's plaatsen tegen zwerfvuil en sluikstorten.





Afvalintercommunale IVM begint met een proefproject om camera's in te zetten tegen zwerfvuil en sluikstort. "Ze kopen via een groepsaankoop vaste en mobiele camera's aan", zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA) van Evergem. "Onze gemeente beslist om mee in te stappen in dit project. Alle gemeenten die aangesloten zijn bij IVM, kunnen instappen in het project. Het is de bedoeling dat de camera's in september geleverd worden. Van 17 tot 23 september vindt de handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstort plaats." (JSA)