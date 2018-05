Cafébezoeker die andere klant verwondt, riskeert celstraf 26 mei 2018

02u34 0

T. B. (46) uit Evergem riskeert 12 maanden cel met uitstel en 600 euro boete na een erg bloederige aanval in een café. Met 2,07 promille (10 glazen alcohol) viel hij op 4 maart een andere klant langs achteren aan. Zijn vriendin raakte betrokken in een gevecht, waarop hij door het lint ging. Het slachtoffer liep een zware hoofdwonde op. " Het is een wonder dat hij naar huis kon wandelen." Het parket wil dat hij zijn alcoholprobleem aanpakt. Uitspraak op 14 juni. (JEW)