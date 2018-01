Burggravenlaan twee uur dicht na gaslek 27 januari 2018

Door een gaslek is de Burggravenlaan (N458) in Evergem gisterenmiddag afgesloten. Bij werken werd een leiding geraakt. Omdat er gevaar was voor de omwonenden werd een perimeter van 25 meter ingesteld. Daardoor moesten sommige bewoners tijdelijk hun huis verlaten. De Burggravenlaan (N458) werd afgesloten ter hoogte van het kruispunt Elslo.





Ook aan het kruispunt van de R4 was de baan richting Kerkbrugge een tijdje afgesloten. Voor het plaatselijk verkeer was er een omleiding.





Na twee had Eandis het lek gedicht en was alle gevaar geweken. (DJG)