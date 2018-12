Burgers kunnen vanaf 7 januari gemeentezalen Evergem huren Joeri Seymortier

30 december 2018

11u27 0 Evergem De inwoners van Evergem kunnen vanaf 7 januari 2019 gemeentezalen huren voor bijeenkomsten of kleine feestjes.

Gemeentezalen konden tot nu enkel door verenigingen gebruikt worden. Vanaf volgend jaar kan dat ook door particulieren en bedrijven in Evergem. Het gaat om de volgende zalen: het Koetshuis en het boerderijtje op het Kasteeldomein van Wippelgem, de gemeentelijke basisscholen in Sleidinge en Wippelgem, de raadzaal in Ertvelde, ontmoetingscentra Ter Gulden Celle in Doornzele, De Lieve, zaaltje Cardijnwijk en twee zalen in Huis van Jef. Let wel: particulieren betalen drie keer meer dan verenigingen.

“Evergemse verenigingen kunnen tot één jaar op voorhand een zaal reserveren”, zegt uittredend schepen Martine Willems (CD&V). “Voor verenigingen van buiten Evergem, particulieren en bedrijven is dat zes maanden. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt een vereniging bijvoorbeeld 16 euro per uur voor het Koetshuis op het Kasteeldomein van Wippelgem. Een particulier of bedrijf 48 euro. Verenigingen krijgen korting als ze de zaal wekelijks of tweewekelijks huren. Die korting bedraagt 50 of 25 procent.

Info: www.evergem.be/verhuurloket.