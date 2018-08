Burgemeester past voor nieuwe Dodentocht 02 augustus 2018

02u32 0

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem zal op 10 augustus dan toch niet deelnemen aan de Dodentocht van Bornem. In 2015 deed hij dat wel, maar nu is zijn wandelconditie naar eigen zeggen niet goed genoeg. "Ik heb onlangs deelgenomen aan de '50 kilometer van de Folrastappers', door Munte, Bottelare, Melsen en Schelderode", vertelt burgemeester Joeri De Maertelaere. "De combinatie van het warme weer, te weinig wandelkilometers in het voorjaar en een aantal kilootjes te veel verplichtten mij na 43 kilometers de wandeling te onderbreken. In tegenstelling tot in 2015 is mijn wandelconditie dit jaar dus niet goed genoeg. Daarom geef ik mijn startnummer 2434 door aan een andere sportieveling uit Evergem." (JSA)