Buren Kermisstraatje vieren hun vriendschap Joeri Seymortier

04 september 2018

09u58 0 Evergem De inwoners van het Kermisstraatje in Evergem hebben hun achttiende buurtfeest gehouden.

Dit jaar was het de beurt aan Sven Roegiers (26), Guy Roegiers (53) en Gertjan Humblé (22) om de feestelijkheden te organiseren. De eerste buurtbarbecue kwam er in 2000 op initiatief van Trui Denolf (50). De gemeente Evergem gaf een toelage van 200 euro voor het wijkinitiatief. “Ik hoop dat in de toekomst iedere straat van Evergem zijn eigen buurtfeest organiseert”, zegt Sven Roegiers. “Zo zal Evergem nog bruisender en levendiger worden. Goede buren zijn echt belangrijk.”