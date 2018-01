Buiten levensgevaar na frontale botsing 02u57 0

De twee bestuurders, die dinsdagavond rond 18 uur in kritieke toestand zijn afgevoerd na een zwaar verkeersongeval in de Pantserschipstraat in Wondelgem, zijn allebei buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige raakte een 56-jarige vrouw uit Evergem eerst een hoge boordsteen van een bushalte. Daarna reed ze tegen een bushaltepaal en verloor ze de controle over haar stuur. Zo belandde ze op het tegenovergestelde rijvak en botste ze frontaal op haar tegenligger, een 44-jarige Gentenaar. Beide slachtoffers zaten gekneld in hun voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden. (JEW)