Briljanten liefdesgeluk voor Germain en Diana 13 februari 2018

Germain Van Hecke en Diana Schauvliege uit Elslo in Evergem zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten koppel heeft drie zonen, zes kleinkinderen en ondertussen ook al een achterkleinkind. Germain begon zijn loopbaan bij de papierfabriek, om daarna aan de slag te gaan bij CEFB, later Ebes en Electrabel. Diana werkte als verpleegster tot na de geboorte van hun tweede zoon. Ze hebben allebei veel tijd en energie gestoken in de zorg voor kinderen en kleinkinderen. "Ook vandaag blijven we zeer geïnteresseerd in hun doen en laten, en genieten we volop van hun bezoekjes."





(JSA)