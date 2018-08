Brand in voormalig winkelpand 10 augustus 2018

02u34 0

In de Eeklostraat in Ertvelde is gisteren iets voor 17 uur een brand uitgebroken in een voormalig winkelpand. Vermoedelijk vatte het isolatiemateriaal vuur na een kortsluiting. De brandweer had de vlammen snel onder controle, alvorens het vuur zich kon verspreiden. Het pand dat momenteel verbouwd wordt, liep geringe schade op. (WSG)