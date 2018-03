Brand in refter voor schooltijd 400 LEERLINGEN DE REGENBOOG MOETEN DAGJE THUIS BLIJVEN JURGEN EECKHOUT

02 maart 2018

03u07 0 Evergem Basisschool 'De Regenboog' heeft de deuren moeten sluiten na brand in de refter. Dertigtal kinderen en leraren werden opgevangen . Vandaag is de school weer open. "Leerlingen moeten wel eenlunchpakket meebrengen."

De brand ontstond rond 6.30 uur in de refter. Op dat moment waren er nog geen kinderen in 'De Regenboog' aanwezig. "Gelukkig was het poets - en opvangpersoneel al op school en hadden ze de brand en de hevige rookontwikkeling meteen opgemerkt", aldus de directrice.





"Ze sloten meteen de deur af zodat de vlammen niet konden verspreiden en verwittigden de brandweer." De brandweerpost van Assenede was in een mum van tijd ter plaatse en had de beginnende brand snel onder controle.





Geen verwarming

De refter liep rook - en roetschade op. De elektriciteitskast brandde helemaal uit, waardoor de hele school zonder elektriciteit en verwarming zit. "De ouders van de 403 leerlingen hebben we verwittigd dat de lessen niet konden doorgaan. Bij deze temperaturen was het niet verantwoord om hen zonder verwarming in de klassen les te laten volgen. Een dertigtal leerlingen en leerkrachten werd opgevangen in de cafetaria van woon - en zorgcentrum Ten Oudenvoorde. Daar konden ze spelletjes spelen en kregen ze een warme tas soep en boterhammen", zegt Van de Velde.





De ouders reageerden positief op de manier waarop de school de situatie aanpakte en communiceerde.





Opvang in zorgcentrum

In de loop van de voormiddag haalden de grootouders de aanwezige kinderen op. Voor hen was het een beetje spannend, maar onder de indruk waren ze niet. Wel integendeel. "Voor ons is het eigenlijk een extra dagje vakantie", vertelt Esmée Mechelinck.





Een team van elektriciens kon gisteren in de loop van de dag de elektriciteit in de school herstellen. Op die manier kunnen de kinderen vandaag weer naar school gaan. Eten in de refter zal er niet in zitten, maar de school staat in lunchpakketjes indien nodig. Een speciale reinigingsfirma zal de komende dagen de refter schoonmaken zodat die weer kan gebruikt worden. De refter zal op termijn toch vervangen worden door een nieuwbouw. Die plannen liggen al een tijdje vast.





Elektriciteitskast

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De elektriciteitskast was nog steeds geldig gekeurd. Kwaad opzet wordt uitgesloten. In de refter hingen geen rookmelders, maar dat is enkel verplicht in het buitengewoon onderwijs en bij een nieuwbouw. "De rookmelders in de keuken gingen wel af. De rook verspreidde zich zo snel dat rookmelders in de refter weinig verschil zouden gemaakt hebben. Gelukkig ontstond de brand niet een paar uurtjes vroeger. Anders was onze school er misschien niet meer geweest", besluit directrice Marie-Rose Van de Velde.