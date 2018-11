Bpost haalt vijf brievenbussen weg (maar er blijven er nog 29 staan) Joeri Seymortier

22 november 2018

10u19 0 Evergem Bpost haalt vanaf 26 november vijf rode brievenbussen weg in de straten van Evergem.

Het gaat om de brievenbussen in de Doornzeelsestraat, op de hoek van Elslo met de Leo Bruggemanstraat, in de Molenstraat, Schoonstraat en op Wippelgem-Dorp. Er blijven in Evergem wel nog 29 rode brievenbussen staan.

“We sturen steeds minder brieven”, legt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Ook het aantal brieven dat we via een rode brievenbus posten is gedaald. In 2004 gebruikten we die brievenbus nog dubbel zoveel als vandaag. Daarom voert Bpost een wijziging door en schrapt het vijf rode brievenbussen in onze gemeente. Het gaat over de minst gebruikte brievenbussen. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd: er is altijd een rode brievenbus of een Postpunt binnen een straal van 1.500 meter.”