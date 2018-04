Box voor medisch landbouwafval 05 april 2018

Evergem lanceert vanaf mei een nieuwe box voor medisch afval in de landbouw. "Vanaf 1 mei kan medisch landbouwafval ingezameld worden via een speciale inzamelbox", zegt schepen Erik De Wispelaere (CD&V). "Zo'n box wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verzamelen van lege verpakkingen van medicatie en injectienaalden gebruikt bij dieren. Een box kost 20 euro. Als de box vol is, verwittig je de milieudienst van de gemeente en worden tijdstip en plaats afgesproken waarop je de box kan aanbieden." Landbouwers kunnen de box vanaf 1 mei enkel bestellen via het digitaal loket op www.evergem.be/landbouwbox. (JSA)