Botsing op kruispunt R4 in Evergem: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin

31 maart 2019

20u47 0 Evergem Op het kruispunt van de Jacques Paryslaan (R4) en Elslo in Evergem is zondagavond rond 19 uur een zwaar ongeval gebeurd. Bij het ongeval viel één lichtgewonde, wel was er veel verkeershinder.

Het ongeval gebeurde toen een wagen, die richting Zelzate reed, wou afslaan richting Elslo. Daarbij kwam het tot een aanrijding tussen drie voertuigen. Door de klap reed één van de wagens een verkeerslicht omver, waardoor de lichten op het kruispunt defect waren. Een andere wagen slipte maar liefst dertig meter verder en kwam tot stilstand tegen een verkeersbord. Door het ongeval was de R4 richting Gent een klein uur afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. De politie kwam ter plekke om het verkeer te regelen. Rond 20.20 uur kon het verkeer over één rijstrook passeren, een kwartier later was de rijbaan terug vrij.