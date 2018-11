Bos van 23 hectare moet industriezone Durmakker verstoppen Nieuwe groenbuffer, maar ook speelbos voor kinderen Joeri Seymortier

20 november 2018

13u07 0 Evergem Er komt een bos van 23 hectare tussen de industriezone Durmakker in Evergem en de dorpskern van Belzele. De eerste bomen zijn geplant, en die moeten binnen enkele jaren een groenbuffer vormen tussen industrie en de bewoning. Er komt ook een speelbos voor de kinderen.

Evergem was ooit een grijs kanaaldorp, maar wordt steeds groener en groener. Op heel wat plaatsen worden extra bossen geplant. Dinsdag werden de eerste boompjes in de grond gestoken op de percelen op de grens van Westbeke, Overdam en de Steenovenstraat. Er werden 7.500 boompjes aangeplant, goed voor vier hectare. Maar daar moet de komende maanden nog eens negentien hectare extra bos bij komen.

“Binnen enkele jaren moet hier een mooi bos staan tussen de industrie van Durmakker en de dorpskern van Belzele”, zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Zij woont op een boogscheut van het project en kwam mee boompjes planten. “Dit wordt veel meer dan een groenbuffer en een nieuwe groene long. Dit wordt ook een speelbos. Er zitten hier scholen en jeugdverenigingen in de buurt, dus die zullen daar dankbaar gebruik kunnen van maken. Vanuit Vlaanderen hebben we 230.000 euro subsidie gegeven aan de gemeente Evergem om dit project te realiseren. Er moeten gronden onteigend worden, en dat kost geld. Ook op gronden van Natuur en Bos en op gronden van Waterwegen en Zeekanaal zal geplant worden. Het zal hier veel groener en aangenamer worden.”

De kinderen van de vrije basisschool van Belzele en de gemeentelijke basisschool van Belzele mochten komen meeplanten. “Bomen zijn goed voor gezonde lucht in de buurt. En het wordt voor ons ook leuk om later in dit bos te mogen spelen”, vertelden enkele kinderen tussen het planten door.

150.000 bomen

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) is blij dat zijn gemeente groener wordt. “De voorbije zes jaar zijn er in Evergem ongeveer 150.000 extra bomen bij geplant, en dat maakt echt wel een verschil”, zegt de burgemeester. “Ook de komende zes jaar heeft de nieuwe bestuursploeg de intentie om verder te gaan met de vergroening van onze gemeente. De aanwezigheid van bedrijven en de Gentse haven is voor Evergem een grote troef op economisch vlak. Maar we moeten natuurlijk ook grote inspanningen doen om de leefbaarheid te verhogen. En dat doen we zeker door groenbuffers aan te planten tussen industrie en woonkernen.”

Kanaaldorpen

Ook aan de andere kant van de R4 wil de gemeente Evergem nog heel wat extra groen planten. De kanaaldorpen Rieme, Doornzele, Kerkbrugge en Langerbrugge zullen steeds meer omzoomd worden door een groen lint. “Tegen de volgende zomer zullen we in Doornzele en Langerbrugge al een mooi koppelingsgebied kunnen inhuldigen. Evergem wordt een pak groener, en dat is nodig ook”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere nog.