Bomen kappen (en gelukkig ook weer planten) in heel wat Evergemse straten Joeri Seymortier

04 maart 2019

08u23 0 Evergem Evergem is volop bezig met het kappen en planten van bomen. In heel wat straten wordt gewerkt.

De afgelopen weken en ook nog de komende weken worden heel wat bomen gekapt in Evergem. “Dat is noodzakelijk omdat ze niet meer gezond zijn of overmatige hinder veroorzaken”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Het goede nieuws is dat er ook nieuwe bomen in de plaats komen. Dat is het geval in de Schoonstraat en Oosteindestraat, Kartuizerlei, Merelstraat en Doornzele Dries.”

In de Schoonstraat en Oosteindestraat in Belzele worden alle bomen vanaf het Brielken tot aan de gemeentelijke basisschool vervangen door lindes. Ze zijn in slechte gezondheid en groeien onvoldoende. In de Kartuizerlei worden bomen gekapt omdat de vruchten vlekken veroorzaken op ramen en gevels. Volgende winter komen er nieuwe bomen. In de Merelstraat veroorzaken de bovengrondse wortels van de Japanse kerselaars schade aan opritten. Ook daar komen volgende winter nieuwe bomen. Op Doornzele Dries worden de populieren gekapt in de zone ter hoogte van huisnummers 41 tot 55. Ze zijn in slechte staat en sommigen staan hol. Volgende winter komen er zomereiken in de plaats.

