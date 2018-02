Bom gevonden naast oude elektriciteitscentrale 01 februari 2018

02u52 0

Er is gisterenochtend rond 9 uur een bom gevonden naast de oude elektriciteitscentrale van Langerbrugge bij Evergem. Daar zit nu het hoofdkantoor van Visser & Smit Hanab. "Wie te dicht bij het raam zat, werd gevraagd om naar een andere werkplek te gaan", zegt Sven Roegiers die daar werkt als ingenieur. "De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. Iets voor 11 uur kregen we dan het nieuws dat alle gevaar geweken was. De bom had een lengte van 50 centimeter en een diameter van 15 centimeter. Vermoedelijk gaat het om een vondst uit de oorlog", aldus Roegiers. (JSA)