Boekenverkoop in bib 26 mei 2018

Vandaag, zaterdag 26 mei, verkopen de bibliotheek van Evergem, Davidsfonds en de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking een heleboel ingezamelde boeken. De opbrengst gaat naar de kinderbibliotheek in Guaranda, de Ecuadoraanse stad waarmee Evergem een stedenband heeft. "Zo kan de plaatselijke bevolking daar dan binnenkort boeken aankopen in het Kichwa, een taal in Ecuador", zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA).





Je kan vandaag van 10 tot 15 uur terecht in de bibliotheek van Evergem. (JSA)