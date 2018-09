Bodine is 18 en stapt in de politiek Joeri Seymortier

03 september 2018

14u35 1 Evergem Bodine Gillis is amper 18 jaar, maar op 14 oktober staat ze wel al op de lijst van N-VA in Evergem.

Bodine is meteen de jongste kandidate van de lijst, en wellicht van alle lijsten in Evergem. Ze ging naar school in Sint-Franciscus, en is momenteel studente Rechten. Ze is leidster bij KLJ Ertvelde. Haar ouders Tino Gillis en Cindy Vergeyle stonden jarenlang achter de toog van café Maple op Stoepe. Bodine Gillis krijgt de negentiende plaats op de lijst. Samen met jongerenvoorzitter Josse Verdegem (18de plaats) staat ze daarmee bovenaan in de tweede kolom.

N-VA lanceert ook de andere twee kandidaten die de lijst nu volledig maken. Monique Van Hoecke uit Kluizen is met haar 76 jaar de meest ervaren kandidate op de lijst. Ze is een gepensioneerde leerkracht en was al OCMW-raadslid in Evergem. Monique staat op de 25ste plaats. Op plaats 26 staat Matthias Cordonnier uit Wippelgem. Hij is 24 jaar en aanvoerder van Ertvelde United. Hij studeerde Chemie en werkt nu bij het bedrijf Oleon.