Blauwalg al op twee plaatsen

Na de blauwalgbacterie die eerder al ontdekt werd in de spaarbekkens in Kleit bij Maldegem, is er nu ook blauwalg ontdekt in de vijver van de Reigserstraat in Ertvelde bij Evergem.





De blauwalgbacterie die begin deze maand ontdekt werd in de spaarbekkens van Kleit bij Maldegem, blijken na onderzoek wel degelijk giftig te zijn. De gemeente Maldegem nam het zekere voor het onzekere en stelde een totaal zwemverbod in. Die maatregel blijkt nu meer dan nodig. "Blauwalgen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V).





Ernstige zwelling

"De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden en irritatie van slijmvliezen tot huidirritatie, misselijkheid, diarree en koorts. Honden kunnen ernstig ziek worden door het drinken van water met blauwalgen of door zich na het zwemmen droog te likken. Zwemmen, vissen of je hond laten zwemmen is dus ten strengste verboden."





De kans bestaat dat de bacterie zich verder verspreidt, bijvoorbeeld in vijvers van particulieren in de buurt. De gemeenten Maldegem en Evergem vragen waakzaam te zijn.





