Blauw en rood worden samen 'Sterk' 27 maart 2018

03u34 0

De gezamenlijke lijst van sp.a en Open Vld Evergem krijgt de naam 'Sterk'. Johan Van Hove (sp.a) wordt lijsttrekker en Vicky Van Hyfte (Open Vld) staat op twee.





"Evergem is één van de grootste gemeente in Oost-Vlaanderen, met meer dan 35.000 inwoners", zegt Johan Van Hove. "Daar zijn sterke partijen nodig om een goed bestuur te vormen. Met onze overeenkomst tonen we aan dat we een sterke groep zijn, die eenheid kunnen vormen in verscheidenheid. Zowel sp.a als Open Vld behoudt de eigenheid, maar samen staan we een pak sterker."





De andere kandidaten van de twee partijen, en de drie onafhankelijken, worden later bekend gemaakt. (JSA)