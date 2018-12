Binnenkort op afspraak naar gemeentehuis Joeri Seymortier

18 december 2018

09u17 0 Evergem Vanaf september volgend jaar zal je op afspraak naar het gemeentehuis van Evergem kunnen gaan.

Evergem wil de dienstverlening met de burger optimaliseren en werkt aan enkele nieuwigheden. “Vanaf september volgend jaar gaan we de mogelijkheid lanceren om op afspraak naar het gemeentehuis te komen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “In steden als Kortrijk en Lier werkt dat zeer goed, en we willen dat ook in Evergem lanceren. Zo moet je als burger niet wachten, en zijn de diensten ook perfect voorbereid op je bezoek. Iedereen wint.”

Evergem wil volgend jaar ook het onthaal op het gemeentehuis vernieuwen en werken met een ‘Klanten Contact Center’. Dat is een soort frontbalie die de telefoons en bezoekers opvangt. Op die manier kunnen de ‘inhoudelijke diensten’ ongestoord verder werken aan de uitbouw van hun dossiers.