Bijna een vijfde reed te snel tijdens eerste trimester Wouter Spillebeen

03 april 2019

16u55 0 Evergem Naar aanleiding van de flitsmarathon van woensdag maakte de politiezone Assenede-Evergem bekend dat bijna een vijfde van de gecontroleerde chauffeurs in de afgelopen drie maanden te snel reed.

Tijdens de eerste drie maanden van 2019 voerde de politiezone Assenede-Evergem meer dan vijftig snelheidscontroles uit op verschillende plaatsen in de regio. In totaal werden 12.469 chauffeurs op snelheid gecontroleerd. 2.402 van hen bleken te snel te rijden. Dat komt neer op 19,26 procent, of bijna een vijfde.

De hoogste resultaten werden in januari opgetekend. Toen had 22 procent van de gecontroleerde chauffeurs te hard op het gaspedaal gedrukt. In maart lag het cijfer met 15,2 procent al heel wat lager.