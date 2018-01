Bijna dood ingejaagd na seksueel misbruik AGENTE (28) WERD NAAST COLLEGA'S OOK MISBRUIKT DOOR VERTROUWENSPERSOON JURGEN EECKHOUT

02u57 0 Foto JEW Het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag bij politie Assenede-Evergem loopt nog steeds. Evergem Het mogelijk seksueel ongewenst gedrag binnen de politie Assenede-Evergem heeft jammer genoeg een dramatisch gevolg gekregen. Het slachtoffer is op oudejaarsavond ook nog eens misbruikt door de vertrouwenspersoon die door de politie werd aangesteld. "Ze nam daarna een overdosis pillen en lag hierdoor drie dagen in een coma", getuigt een zeer dichte vriend van het slachtoffer.

Vorige maand kwam aan het licht dat er twee politieagenten van de zone Assenede-Evergem preventief geschorst warden na een anonieme brief, gericht aan de korpschef, burgemeesters Joeri De Maertelaere (Evergem) en Philippe De Coninck (Assenede) en de leden van het politiecollege. Die bracht aan het licht dat er binnen de zone mogelijk ongewenste seksuele handelingen hadden plaats gevonden. Een derde man, die volgens de brief ook betrokken is bij het schandaal, is voorlopig nog steeds aan het werk. Het gaat om twee hoofdinspecteurs, vijftigers, en een inspecteur die nog in stage is. Alle drie zijn ze getrouwd en hebben ze één of meerdere kinderen.





"Met één van hen had ze een aantal jaar geleden een affaire", klinkt het. "Hij was bezeten door haar, maar wilde zijn vrouw niet laten vallen. Sindsdien heeft hij haar jaren aan een stuk gestalkt, gepest en haar leven tot een hel gemaakt. Hij chanteerde haar emotioneel en zou privézaken over haar openbaar maken."





Ingespeeld op emoties

De laatste jaren verbeterde de situatie, tot in augustus haar relatie op de klippen liep. "Opeens kwam hij terug. Hij wist dat ze zich slecht in haar vel voelde en speelde in op haar emoties. Maar hij was niet de enige. Die twee andere collega's deden net hetzelfde. De ene wilde seks met toestemming vlak voor een selectiegesprek en uiteindelijk kreeg hij haar zo ver. Bij een derde collega ging het eind september mis tijdens een feestje bij hem thuis. In een jacuzzi penetreerde hij haar met zijn vingers. Later op de avond reed hij nog met haar naar een afgelegen steegje, waar hij haar broek naar beneden trok en anaal penetreerde. Die eerste man, met wie ze nog eerder een relatie had, maakte misbruik van haar dronken zijn en verkrachtte haar. Nadien liet hij haar in een struik achter."





Vertrouwenspersoon

De anonieme brief kwam uiteindelijk niet van het slachtoffer. "Ze durfde niet naar de korpsleiding te stappen, omdat ze bang was dat ze haar niet zouden geloven. Ze heeft uiteindelijk haar uniform moeten afgeven en is aan de slag gegaan bij de burgerpolitie. Ondertussen stelde de korpsleiding een vertrouwenspersoon voor haar aan, terwijl het onderzoek liep." Maar ook daar ging het fout. "Die vent, ook een vijftiger, deed juist hetzelfde. Hij heeft haar helemaal bespeeld, haar vertrouwen gewonnen en haar onder druk gezet. Hij was er eerst alle dagen voor haar en zag haar als een dochter. Maar na een tijd begon hij meer in haar ogen te kijken en stuurde hij haar dat hij haar doodgraag zag. Op oudejaarsavond zakte hij af naar haar thuis en zei hij haar: 'Mocht ik 25 jaar jonger zijn, dan had ik mijn echtgenote niet, dan zou ik voor jou gaan.' Hij begon haar te kussen, maar ze hield hem tegen. Ze maakte hem duidelijk dat hij er spijt van zou krijgen. Hij bleef echter verder te doen, begon te wrijven en de bepampelen. Maar hij was nog de enige die er voor haar was, dus ze liet hem doen, uit schrik hem te verliezen. Een dag later kwam hij opnieuw langs. Deze keer was zijn vrouw mee. Ze moest doen alsof er niks aan de hand was."





Onderzoek loopt nog

Door de nieuwe zedenfeiten stortte de vrouw helemaal in elkaar. "Ze kon het niet meer aan. Ze nam op nieuwjaar een overdosis pillen, maar haar collega's troffen haar nog op tijd aan. Ze lag twee dagen in een coma." Enkele dagen later nam de vrouw 140 pillen en liet ze een afscheidsbrief achter, waarin ze de politie de schuld gaf. Alleen stond een vriendin die bleef overnachten vroeger op dan ze had voorzien. Na opnieuw een dag in coma kwam ze weer bij. Sindsdien verblijft ze in de crisisopvang. "Die mannen hebben haar leven kapot gemaakt. Ze is door hen veel vrienden en haar werk dat ze tien jaar lang zo passioneel uitvoerde kwijtgeraakt. Ik hoop dat die personen gestraft worden. Want spijt tonen ze niet, integendeel. Ze proberen alles in haar schoenen te schuiven om hun huwelijk te redden."





De advocaat van de politie, Tom De Sutter, bevestigde noch ontkende de nieuwe feiten. "Het onderzoek loopt nog steeds. We namen ook maatregelen om te waken over het emotioneel welzijn van de betrokken personen."