Bibliotheek Evergem lanceert collectie rond dementie Joeri Seymortier

26 november 2018

14u30 0 Evergem De bibliotheek van Evergem lanceert een nieuwe collectie rond ouderen en dementie.

“Deze collectie is uniek in het Meetjesland”, zegt schepen Martine Willems (CD&V). “Het gaat om gezelschapsspellen, conversatiekaarten en spelletjes om de motoriek en concentratie te bevorderen. Je kan het materiaal gratis ontlenen in de bibliotheek van Evergem. Het materiaal werd getest en goedgekeurd door vrijwilligers en ouderen van de woonzorgcentra. De geurenlotto viel enorm in de smaak, de vragenkaarten roepen veel herinneringen op en zijn een ideale ijsbreker voor een gesprek. De vrijwilligers raden iedereen aan om het materiaal uit te proberen: mantelzorgers, familie en ouderen die nog thuis wonen.”

De bib van Evergem heeft ook twee EHBD-koffers: Eerste Hulp Bij Dementie. In de box zitten informatieve boeken, getuigenissen, films, cd’s, maar ook prentenboeken om aan de allerkleinsten subtiel en toegankelijk uit te leggen wat dementie is.