Bib zoekt voorlezers 02u41 0

De bibliotheek Evergem zoekt vrijwilligers om verhalen voor te lezen. Dat moet gebeuren voor ouderen in een woonzorgcentrum en bij gezinnen thuis. "Er is nu al een vaste voorleesgroep actief in woonzorgcentrum Hof Ter Linden", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "Maar ook in andere woonzorgcentra zijn voorlezers welkom. De bib wil graag dit netwerk verder uitbouwen. Het voorlezen thuis is voornamelijk bedoeld voor anderstalige kinderen en kinderen met taalproblemen. Je kan voor hen een grote hulp betekenen. Je wordt uiteraard door de bib ondersteund."





Aanmelden kan via bibliotheek@evergem.be of 09/216.89.30. (JSA)