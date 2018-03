Bib leest voor via Facebook 27 maart 2018

03u34 0

De bibliotheek van Evergem experimenteert vandaag, dinsdag 27 maart, met een nieuwigheid. Er wordt voorgelezen via een Facebook Live.





Bedoeling is om het gewoon thuis gezellig te maken, en om 18.30 uur via Facebook naar Brenda van de bibliotheek te luisteren die verhaaltjes voorleest uit 'Detectivehond' van Julia Donaldson en 'Het eerste nijlpaard op de maan' van David Walliams. "Voorlezen is sociaal en sociale media hoort dat ook te zijn", zegt Brenda De Windt. "Maak het dus gezellig thuis en kruip samen met je jonge avonturiers en je laptop, tablet of smartphone onder de warme dekens."





De gemeente experimenteerde eerder al met Facebook Live. Vorig jaar was er een open 'Burgemeesterbabbel' op het platform. Inwoners konden live vragen stellen aan hun burgemeester. Dat werd 10.000 keer bekeken en er werden meer dan 230 vragen afgevuurd.





(JSA)