Bestuurder (23) uit Sleidinge nog steeds in levensgevaar na frontale botsing tegen lijnbus Jeroen Desmecht

16 november 2018

16u19 0 Evergem De jongeman die donderdagavond naar het ziekenhuis is gebracht na een ongeval in Evergem verkeert nog altijd in levensgevaar.

De bestuurder is rond 19.30 uur in de Burggravenlaan in Evergem met zijn Volkswagen Golf tegen een lijnbus gebotst. De jongeman moest door de brandweer bevrijd worden en is daarna met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is nog altijd kritiek. “Er is geen verkeersdeskundige aangesteld omdat het duidelijk is dat de jongeman van zijn rijbaan is afgeweken” zegt het parket. “Waarom de auto is afgeweken, weten we nog niet. Dat kunnen we onderzoeken als zijn toestand verbeterd is.”

Ook de chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op en moest naar het ziekenhuis. Ondertussen is gebleken dat ook een van de inzittenden op de lijnbus lichtgewond raakte, maar niet naar het ziekenhuis moest.