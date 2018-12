Beata (76) doet emotionele oproep om verloren hanger terug te vinden: “Het is een gedenkstuk aan mijn overleden zoon en man” Jeroen Desmecht

27 december 2018

16u20 0 Evergem Beata Van Daele (76) uit Evergem is dringend op zoek naar haar halsketting: een gedenkstuk aan haar overleden zoon en man. ze raakte het sieraad kwijt tijdens een uitstapje naar Gent op tweede kerstdag. Beata verloor 30 jaar geleden beide geliefden in amper anderhalf jaar tijd. Tien jaar geleden besloot ze om oude stukjes goudwerk van haar man en zoon te verwerken in een hanger. “Die halsketting heeft een enorme emotionele waarde voor mij”, weet Beata.

Beata vertrok op 26 december vanuit Evergem met de auto naar Wondelgem. Daar nam ze de tram naar de Veldstraat in Gent, om te voet tot aan de Nespresso Boutique in de Zonnestraat te gaan. Na haar bezoekje aan de koffiewinkel nam ze dezelfde route terug naar Wondelgem. Daar ging ze nog winkelen in de Delhaize, het Kruidvat en de Colruyt. “Pas toen ik thuis kwam had ik door dat de hanger verdwenen was. Het moet zeker voor 15.00 uur gebeurd zijn.”

Beata verloor haar zoon Koen dertig jaar geleden, toen hij amper 19 was. Anderhalf later blies ook haar man Jean op 40-jarige leeftijd zijn laatste adem. “Die ketting is heel belangrijk voor ons mama”, weet dochter An Van Wesemael (39). “Er zitten stukjes goud in verwerkt van oude sieraden van mijn broer en papa. We hebben ondertussen in verschillende Facebookgroepen een oproep gelanceerd, maar voorlopig zonder resultaat. Moesten we hem terugkrijgen, dan zal de eerlijke vinder ook een beloning ontvangen.”

Wie meer informatie heeft over de hanger, mag dat melden bij de politiezone Assenede/Evergem op het nummer 09/257.00.10.