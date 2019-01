Bandit zingt vrijdag in Gouden Kroon Joeri Seymortier

08 januari 2019

10u35 0 Evergem De Gouden Kroon in Ertvelde organiseert op vrijdag 11 januari een muzikale namiddag met Bandit.

DJ Benny zorgt opnieuw voor de muzikale omlijsting, en Bandit komt optreden. Bandit is de zanger die bekend werd met Engelstalige versies van de hits van Will Tura. De middag start om 14 uur, op het Marktplein 3 in Ertvelde. Kaarten kosten 15 euro, koffie en gebak inbegrepen. Kaarten: 0485/69.73.25.