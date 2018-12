Bakkerskoppel viert diamanten jubileum Joeri Seymortier

12 december 2018

10u56 0 Evergem Marcel De Kezel en Annita Dujardin uit de Kwadeweg 62 in Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel heeft vier kinderen, elf kleinkinderen en ook al zes achterkleinkinderen. Marcel leerde als jonge kerel al de stiel van bakker bij ‘nonkel Albert’ in Eeklo. Annita werd kleuteronderwijzeres. In het begin van de jaren zestig hebben ze een bakkerij overgenomen op de Kwadeweg. De jongste dochter zet de bakkerij samen met haar man nu verder. Tussen alle drukte was er bij Marcel en Annita ook tijd voor hobby’s. Marcel was een goed krulboller, met verschillende titels en bekers op de kast.