Babbelbus voortaan in alle dorpen 02u36 0 Evergem Senioren van Doornzele en Rieme kunnen sinds enkele maanden een beroep doen op de Babbelbus, om samen te gaan eten of boodschappen te doen. Vanaf 1 februari zal die ook in andere dorpskernen rijden.

Vanaf februari kan je dus op de Babbelbus stappen in Belzele, Doornzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme en Wippelgem. "De Babbelbus wordt ingezet om minder mobiele senioren en mensen met een beperking samen te brengen en uit hun isolement te halen", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA).





"Het busje is gesponsord door Evergemse horecazaken en bedrijven. Het wordt in eerste instantie ingezet voor 'samen eten' en 'samen boodschappen doen'. Later kan de dienstverlening nog worden uitgebreid."





Minder mobiel

Gebruikers moeten kunnen aantonen dat ze minimum zeventig jaar zijn, dat ze minder mobiel of onvoldoende zelfredzaam zijn. Wie in aanmerking komt, kan zich inschrijven via het Lokaal Dienstencentrum op 09/269.76.10. Een ritje met de bus kost 1 euro, heen en terug. (JSA)