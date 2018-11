Automobilist zwaargewond na frontale botsing met Lijnbus in Evergem Jeroen Desmecht Wouter Spillebeen

22u39 1 Evergem Op de Burggravenlaan in Evergem is het donderdagavond tot een frontale botsing gekomen tussen een personenwagen en een Lijnbus. De bestuurder van de wagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op.

De frontale botsing gebeurde rond 20 uur in de Burggravenlaan. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is de personenwagen van zijn rijvak afgeweken. Het parket is ondertussen een onderzoek gestart. De brandweer kwam ter plaatse en moest de chauffeur uit zijn auto bevrijden. De man is daarna met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de chauffeur van de Lijnbus raakte lichtgewond, en moest naar het ziekenhuis.

Op het moment het ongeval zaten er een twintigtal mensen op de bus, zij kwamen er met de schrik vanaf. “We hoorden een luide knal, en iedereen vloog naar voren”, zegt Eva Bazen, die op het moment van het ongeluk op de bus zat, “We zijn zo snel mogelijk uitgestapt, maar we zijn er uiteindelijk goed vanaf komen.”

Beide wagens moesten getakeld worden. Door de frontale botsing lekte de bus ook olie. De Burggravenlaan werd voor een stuk afgesloten voor verkeer, maar al bij al was er weinig verkeershinder.