Augustijnenloop brengt 1.343 euro op Joeri Seymortier

23 november 2018

16u55 0 Evergem In de gebouwen van Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde werd de opbrengst van de Augustijnenloop overhandigd aan de vzw Rondpunt.

De Augustijnenloop werd in september gelopen op de Blaarmeersen in Gent. Er liepen 460 lopers, en zo werd geld ingezameld voor de vrijetijdsbesteding van personen met een hersenletsel. De opbrengst gaat naar het project Five2Nine, waarin Rondpunt vrijetijdsbuddy’s koppelt aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel. De loop werd georganiseerd door Cass Events, een vzw die bestaat uit drie afgestudeerde masterstudenten Sportmanagement die in november 2014 hun studiegenote, Gaetane Hitchins, verloren in een verkeersongeval met vluchtmisdrijf.