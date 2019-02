Attest of afschrift nodig? Je moet niet meer zelf naar gemeentehuis Evergem Joeri Seymortier

26 februari 2019

10u15 0 Evergem Evergem stapt in een nieuw digitaal systeem voor het afleveren van attesten en afschriften aan burgers.

Vanaf nu ontvang je in Evergem attesten en afschriften van de gemeente na enkele minuten al in je mailbox. De gemeente werkt sinds kort met EGovFlow. “Dat is een online platform dat je toelaat om op een veilige en rechtsgeldige manier bijvoorbeeld een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte aan te vragen”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Hoe gaat het in z’n werk? Je vraagt attesten en afschriften aan via de gemeentelijke website. Als je een attest of afschrift aanvraagt, verwijst de website je automatisch door naar het platform. Je krijgt toegang via je elektronische identiteitskaart of via de app ‘itsme’. Ondertussen al veertien attesten en afschriften ontvang je binnen enkele minuten in je mailbox. Voor twintig andere attesten is er nog actie van een ambtenaar nodig. Je vraagt de akte online aan. De verwerking gebeurt pas de volgende werkdag. Je krijgt sowieso een mail in je mailbox.”

Info: www.evergem.be.