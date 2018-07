Atletiekclub AS Rieme blaast 75 kaarsjes uit JOERI SEYMORTIER

Het gemeentebestuur van Evergem heeft een delegatie van atletiekclub AS Rieme ontvangen, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de club. "Amicale Sportive Rieme ontstond in 1943 vanuit het toenmalige Kuhlman", zegt schepen Filip Lehoucq. "Vanaf 1946 werd de populaire Kerstcross georganiseerd en zo evolueerde de atletiekvereniging naar een gezellige club met meer dan 400 actieve leden. AS Rieme verhuisde in die 75 jaar een paar keer van locatie. Vandaag zijn ze te vinden op de Hoge Wal in Ertvelde, waar ze in 2010 hun langverwachte kunststofpiste konden inlopen."