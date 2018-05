Appelboom Radio 2 komt in pastorijtuin 02 mei 2018

Radio 2 Oost-Vlaanderen heeft een wedstrijd gewonnen en wou in één van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten een appelboom planten. Hij komt in de pastorijtuin van Sleidinge. "De tuin wordt dagelijks gebruikt", zegt Willy Bruggeman die de kandidatuur instuurde. "De pastorijtuin is de werkplek van een zorginstelling voor kansarmen en psychiatrische patiënten. We hebben hier ook volkstuintjes. Het OCMW wil zo de integratie van maatschappelijk kwetsbare mensen vergemakkelijken. Het kreeg de naam volkstuin De Oude Pastorij, en de tuin is voor iedereen toegankelijk. Ik ben blij dat de boom naar Sleidinge komt. Ik denk dat we daar heel lekkere appelmoes van kunnen bereiden." (JSA)