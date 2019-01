André en Juliette vieren diamanten feest Joeri Seymortier

11 januari 2019

12u32 0 Evergem André Steyaert en Juliette Verkimpe uit de Kroonstraat in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd en werden ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen tijdens een dansnamiddag in Zelzate. André werd geboren in Kluizen en werkte bij Arcelor Mittal. Hij was een fietser en duivenmelker, en ook jaren actief als vrijwilliger in De Kleine Prins in Kluizen. Juliette werkte in de wasserij, in een kruidenierszaak en als kinderverzorgster. Ze is nog altijd lid van Okra. Ze genieten nu vooral van hun familie: de twee dochters Viviane en Ingrid, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.