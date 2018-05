André en Gabriëlla vieren diamanten feest 15 mei 2018

André Buysse en Gabriëlla De Wispelaere uit de Droogte 180 in Wippelgem bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft drie dochters, zeven kleinkinderen en ondertussen ook al negen achterkleinkinderen. Gabriëlla en André hebben elkaar ontmoet tijdens een fietstocht naar de Boeteprocessie in Brugge. Na hun huwelijk in 1958 hebben ze een boerderij gerund in Diksmere. Nu ze met pensioen zijn, hebben ze tijd voor hobby's. Als leden van Okra missen ze bijna geen enkele activiteit. Ook de bezoekjes van vrienden en familie staan voorop.





(JSA)