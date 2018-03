Anderhalf ton zwerfvuil opgehaald 31 maart 2018

Zestig vrijwilligers hebben in Evergem en Ertvelde zwerfvuil opgehaald tijdens een gemeentelijke actie. "Er werd 1.560 kilo afval verzameld", zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). "Dit jaar was er een recordopkomst. Meer en meer mensen vinden het ongehoord dat het afval op straat gegooid wordt."





Wie zich wil engageren om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in een bepaalde buurt, kan zich opgeven als zwerfvuilmeter of -peter. Je krijgt dan zwerfvuilzakken, handschoenen, een hesje en een grijper. Info: www.evergem.be. (JSA)