Anacura wint Vezo 16 mei 2018

Het onderzoekslaboratorium Anacura uit industriezone Nest in Evergem heeft de Vezo gewonnen. Dat is de prijs die tijdens de Nacht van de Ondernemer in Evergem uitgereikt wordt aan het meest verdienstelijke bedrijf of ondernemer van het jaar. Het bedrijf begon dertig jaar geleden als Labo Nuytinck, en is vandaag een groep met drie bedrijven en samen 230 werknemers. (JSA)